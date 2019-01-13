الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 1440 هـ، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين ( مواطن في العقد الثالث من العمر )، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.وقد تم ضبط جميع المشاركين الآخرين في المشاجرة وعددهم ( 6 ) ستة أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأطراف، اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات، حيث تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة، والله ولي التوفيق.// للصحف فقط // // انتهى //01:35ت م0116