مدريد 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واستعادل فريق الافيس مع مضيفه جيرونا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد مونتيليفي ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وسجل هدف الافيس اللاعب بورخا باستون في الدقيقة، فيما سجل هدف جيرونا لاعبه كريستيان ستواني في الدقيقة الثانية عشر.وبهذه النتيجة رفع الافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما صعد جيرونا إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.وفاز فريق خيتافي على مستضيفه فياريال بهدفين دون مقابل، إذ سجل أهداف خيتافي خورخي مولينا في الدقيقة 52 وانخيل رودريجز في الدقيقة 89، فيما سجل هدف فياريال لاعب خيتافي لويس كابريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.وصعد فريق خيتافي إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما بقي رصيد فياريال عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر.// انتهى //02:52ت م0118