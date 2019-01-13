القاهرة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسانتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب اليوم في غالبية مقار اللجان الانتخابية الفرعية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.وكانت جولة الإعادة للانتخابات التكميلية قد انطلقت أمس لاختيار نواب لكل من الدائرة الرابعة عن مركز طامية بمحافظة الفيوم وعن الدائرة الثامنة بمركز زفتى بمحافظة الغربية وعن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء.// انتهى //05:43ت م0119