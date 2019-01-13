الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الديوان الملكي ينعى والدة الأميرة عالية بنت سعودالفيصل يدشن برنامجا لتطوير أداء المحافظين ورؤساء المراكزأمير الرياض يرعى المسابقة الوطنية «مهارات».. الثلاثاءأمير الشمالية يؤكد على الدور المهم للإصلاحياتأمير حائل: تطوير إمارات المناطق وفقاً للرؤيةوزير الإعلام يبحث مع رؤساء التحرير تطوير العمل الصحفيالفالح يلتقي وزيري البترول والموانئ الباكستانيينالمملكة تواصل إغاثة المتضررين في اليمن ونيجيريارئيس القمر يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي في أفريقياالانقسام يرهق الفلسطينيينالانقلاب يرفض الانسحاب.. وكمارت يتعهد بـ«الضغط»العراق: مخطط «داعشي» لاستهداف 3 محافظاتمصر: مقتل 6 إرهابيينتونس: الإعدام لـ41 إرهابياً54 قتيلا وجريحا بانفجار في العاصمة الفرنسيةالقوات الأمريكية في أفغانستان تعلن مقتل قيادي داعشيإغلاق الإدارات الفدرالية الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة// يتبع //06:36ت م0003