عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الديوان الملكي ينعى والدة الأميرة عالية بنت سعود
الفيصل يدشن برنامجا لتطوير أداء المحافظين ورؤساء المراكز
أمير الرياض يرعى المسابقة الوطنية «مهارات».. الثلاثاء
أمير الشمالية يؤكد على الدور المهم للإصلاحيات
أمير حائل: تطوير إمارات المناطق وفقاً للرؤية
وزير الإعلام يبحث مع رؤساء التحرير تطوير العمل الصحفي
الفالح يلتقي وزيري البترول والموانئ الباكستانيين
المملكة تواصل إغاثة المتضررين في اليمن ونيجيريا
رئيس القمر يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي في أفريقيا
الانقسام يرهق الفلسطينيين
الانقلاب يرفض الانسحاب.. وكمارت يتعهد بـ«الضغط»
العراق: مخطط «داعشي» لاستهداف 3 محافظات
مصر: مقتل 6 إرهابيين
تونس: الإعدام لـ41 إرهابياً
54 قتيلا وجريحا بانفجار في العاصمة الفرنسية
القوات الأمريكية في أفغانستان تعلن مقتل قيادي داعشي
إغلاق الإدارات الفدرالية الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة
// يتبع //
06:36ت م
0003