وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان («حُوَثَةُ» الغدر والخيانة):لا ينفك هذا الحوثي غادرا منذ أن لاك اليمانيون اسمه متسربلا الخيانة من بؤرتها في حوزات قم التي لا تفتأ تنسج خيوط الغدر ضد العرب في كل بقاع الأرض، يدفعها الحقد الدفين على كل من يعتقدون ويؤمنون أنهم دكوا حصون فارس وأبادوا حضارتهم وجعلوهم تبّاعا بعد أن كان كبيرهم كسرى يقود ولا يقاد، وجعلوا بلادهم خرابا يضبح البوم فيها، (هذا ما يعتقده الفرس ويؤمنون به في قرارات أنفسهم، حتى وإن تذرعوا بغيره من الأباطيل والإفك).وأضافت أن هذا الحوثي الذي عاد إلى قومه خنجرا في ظهورهم، وهو في واقعه لا يجرؤ على الظهور من جحره، سيرا على ما يسير عليه الخائن الآخر حسن نصر الله، يحمل الحوثيّ أجندة أعدائنا الفرس لينتقم لهم من نفسه ومن قومه، وهو كالشاة تقاد إلى المقصلة لا تعرف إلى أين تقاد!وخلصت إلى القول : لا تربطه العهود والمواثيق، ولا تلزمه مروءة الرجولة وشهامتها، يقتل في غير موضع قتال، ويغدر بالآمنين، ويستأسد على النساء والأطفال والكهول، وهو الآن كالمُنْبَتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وستدور الدائرة عليه، بعد أن نفد صبر قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، على خياناته وغدره ومراوغاته ونكثه للعهود والمواثيق، والأيام حبلى بردعه وفنائه والخلوص من شراكه التي نصبها بين أهله أحمق لا يعي عواقب ما يفعل.// يتبع //06:38ت م0005