شيآن 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسلقي 19 شخصًا مصرعهم اليوم، إثر إنهيار سقف في منجم للفحم بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية قولها إن الحادث وقع السبت في منجم فحم بمدينة شنمو، حيث كان هناك 87 شخصًا يعملون تحت الأرض، وتم انتشال 66 منهم إلى أماكن آمنة.ولا تزال أعمال البحث متواصلة عن آخر اثنين محاصرين من عمال المنجم، فيما تجري التحقيقات حاليًا لمعرفة أسباب الحادثة.// انتهى //06:43ت م0007