الدوادمي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسقامت بلدية محافظة الدوادمي ممثلة بإدارة الصيانة والتشغيل، بعمليات ردم لمستنقعات المياه وتجمعات مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية، ضمن جهود البلدية في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.وأوضح رئيس البلدية المهندس عادل بن عبدالله الشهري، أن البلدية قامت بحصر جميع مواقع المستنقعات وتجمعات مياه الأمطار في الأراضي والساحات الفضاء داخل أحياء المحافظة والبدء بردمها ورشها بالمبيدات اللازمة لمنع تكاثر البعوض بعد أن تم شفط المياه، بسبب تجمعات مياه الأمطار في تلك المواقع.وبيّن أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري في أحياء المحافظة، ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك المستنقعات والحد من المخاطر التي تسببها, مؤكدًا الاستمرار في معالجة أوضاع تلك المستنقعات.// انتهى //08:51ت م0009