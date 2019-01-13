بريدة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستقيم جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ببريدة ، الأربعاء المقبل ، المؤتمر العلمي الأول لأصدقاء بنوك الدم الخيرية ، بعنوان " إدارة أفضل للتبرع بالدم " بمشاركة نخبة من المختصين الدوليين والمحليين لنقل خبرات الدول الأخرى في إدارة المتبرعين بالدم ، ويستمر لمدة يومين بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة .وسيتناول المؤتمر عدة محاور كالاحتراف في إدارة التبرع بالدم, وفنون رعاية المتبرعين بالدم، وأهمية أختيار المتبرع بالدم المناسب وفي الوقت المناسب، ومناقشة الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للتبرع بالدم الطوعي، وأثار السكان المحيطة على التبرع بالدم والإيثار به، بالإضافة إلى تحديات الأمراض الوبائية في التبرع بالدم، وتحسين إنتاجية بنك الدم والكفاءة والسلامة والتحديات الحالية في إدارة بنك الدم .من جانبه بين المدير التنفيذي للجمعية حمود بن عبدالله البطي أن الهدف من إقامة المؤتمر، السعي إلى تحفيز ورفع وعي المجتمع للتبرع بالدم وإقامة ودعم البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، منوهاً بدور الجمعية البارز في رفع نسبة التبرع بالدم الطوعي بين أفراد المجتمع, وتعزيز أقسام بنوك الدم بالمستشفيات بكميات وافرة بالدم بالتعاون مع الشئون الصحية بالمنطقة, مثمناً دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية، للجمعية على كافة الأصعدة.// انتهى //08:51ت م0010