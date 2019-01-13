المدينة المنورة 07 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 13 يناير 2019م واساختتمت في المدينة المنورة أمس, فعاليات معرض MED STARTUP الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة, لدعم المشاريع الناشئة وتشجيعها للنمو.ويهدف المعرض الذي أقيم بمركز المدينة المنورة للمعارض إلى توفير بيئة مناسبة لاحتضان مشروعات الشباب ومساعدة المبتدئين على إنشاء مشروعاتهم وتنمية روح المبادرة لتحقيق طموحاتهم وتقديم استشارات مباشرة لهم.وأفاد المدير التنفيذي لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع الدكتور محمد ناصر بن محمود أن الجمعية تختص بصناعة فرص عمل للشباب من الجنسين، وتهتم بالمبادرات المتعلقة بالمشروعات الناشئة الصغيرة، منوهاً بجهود الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في دعمها ومساندتها للشباب, مبيناً أن الجمعية بصدد إطلاق برامج جديدة خلال العام الجاري 2019م تناسب الشباب والفتيات في المدينة المنورة, للمساهمة في تحقيق تنمية الشباب بالمنطقة.// انتهى //10:25ت م0019