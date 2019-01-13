مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسشارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بمكة المكرمة في ملتقى المكاتب التعاونية الأول بالمملكة تحت عنوان "تحصين وتطوير", الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مؤخراً بالرياض بمشاركة 406 مكتبًا تعاونيًا.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن المكتب شارك في ورش العمل التي قدمها الملتقى, إضافة إلى حلقة النقاش التي طرحت فيها 6 أوراق عمل عن واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030, ومحاربة الجماعات الإرهابية.يذكر أن الملتقى يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تشرف عليها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة.// انتهى //10:27ت م0020