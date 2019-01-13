الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية ببيشة غداً، ورشة عمل بعنوان "مهنتي بيدي"، إضافة لدورة تدريبية حول "مبادئ إدارة الصالونات"، وتقدم فيها للمتدربات شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وذلك بمقر غرفة بيشة.ويأتي ذلك تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها مجلس الغرف السعودية مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال التجميل، تتضمن التدريب وعقد ورش عمل بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة، بهدف توطين قطاع التجميل وتأهيل الفتيات السعوديات للعمل في هذا القطاع الحيوي.ويتواصل عقد ورشة عمل "مهنتي بيدي"، ودورة "مبادئ إدارة الصالونات" تباعاً بالغرف التجارية والصناعية، إذ تعقد في غرفة مكة المكرمة 20 يناير الجاري، وغرفة المدينة المنورة 22 يناير الجاري، وغرفة أبها 5 فبراير القادم.وحث المجلس جميع السيدات المهتمات بقطاع التجميل لحضور ورشة العمل والدورة التدريبية للاستفادة مما يطرح فيهما من رؤى وأفكار تدعم توطين قطاع التجميل بالمملكة.يذكر أن الاتفاقية بين مجلس الغرف وإحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال التجميل، وتأتي في إطار برنامج "شراكات" للأمانة العامة لشؤون الغرف بالمجلس الذي يهدف إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لعقد ورش العمل والندوات التعريفية لتعزيز دور الغرف في دعم وتطوير قطاع الأعمال، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وعقد ورش العمل بالغرف والتوظيف النسائي ودعم مبادرة "مهنتي بيدي" لتوطين قطاع التجميل.// انتهى //10:29ت م0021