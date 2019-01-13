مخيم الزعتري 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية لـ 3.689 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2019م.وجاءت عيادة الطب العام كأعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 1.172 تلاها مباشرة عيادات الأطفال 980 مراجعاً، كما استقبلت العيادة النسائية 346 مراجعة، فيما تلقى 220 لاجئاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية، وتعاملت عيادة الأنف والأذن والحنجرة مع 201 حالة، وعيادة الجراحة 223 حالة.وتعاملت عيادة الأسنان مع 228 حالة قدم لها العلاج المناسب، أما عيادة اللقاحات فاستقبلت 91 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 113 حالة.يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان وتقدم العلاج والمتابعة للمراجعين ممن يعانون من الأمراض المزمنة.وتأتي هذه العيادات كأحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن.// انتهى //10:55ت م0022