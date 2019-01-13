السيح 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج الأربعاء المقبل، دورة تدريبية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية بعنوان "أساسيات لغة الإشارة"، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وتتناول الدورة العديد من المحاور التي تعنى بالإعاقة السمعية، ومنها مفهوم لغة الإشارة، وطرق التواصل مع المعاقين سمعياً، واستراتيجيات التحدث بين السامع والأصم، وأبجدية الأصابع، والأرقام الإشارية، والإشارات الوصفية.وتأتي الدورة التي تقدمها ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //10:55ت م0023