الكويت 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الــ 72 ، الذي تًنظمه جمعية الكشافة الكويتية في منطقة "كبد" بمشاركة 1500 كشاف يمثلون عدداً من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية ، ومن مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت .وافتتح المخيم وكيل وزارة التربية بدولة الكويت الدكتور سعود الحربي ، الذي أكد على أهمية دعم الوجود العربي في كل المحافل الدولية، ومنها المخيم الكشفي السنوي الذي يمثل تظاهرة سنوية تحرص كشافة الكويت على إقامته إيماناً منها بأهمية ودور الكشافة في العملية التعليمية والتربوية، مُشيراً إلى أن الهدف ليس مخيمات وتجمعات بل قيم وأفكار وأهداف تربوية يعملون على تحقيقها بوجود عدد كبير من الأشقاء في الدول العربية، في إطار غرسها لقيم العروبة والتعاون المثمر بين الأشقاء.وأوضح قائد عام المخيم الكشفي إبراهيم العيد أن ما يميز المخيم هذا العام تنوع انشطته الفكرية والرياضية للكشافة البرية والبحرية والجوية , كما أنه يشمل العديد من المسابقات والرحلات والمحاضرات التي تتوائم والهدف الأسمى من التواجد مع الكشافة.من جانبه أوضح قائد الوفد الكشفي السعودي خالد بن عبدالعزيز العيسى أن برنامج المخيم سيتضمن العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة الهادفة في جميع المجالات الكشفية, إضافة إلى مسابقات ثقافية ودينية ورياضية وفكرية، وورشاً كشفية في الفنون والمهارات، وزيارات خارجية للمؤسسات والجهات الحكومية والأهلية ، التي يتطلع من خلالها ‘لى تحقيق أهداف المخيم بغرس المفاهيم التربوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات المشتركة مع المشاركين، وبناء وتنمية قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي واكتشاف المهارات وتدعيم القيم الاجتماعية وروح الحركة الكشفية .// انتهى //10:56ت م0024