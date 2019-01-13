لحج 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1100 سلة غذائية تزن 81 طنًا و800 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في قرى "الدواجن" ، "امجرباء" ،"ابريحا"، "الحمراء"، "بئر كدمة" ، "رعيان الحبيل" ،"سفيان"، "الليبي"، "الرعارع" التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، يستفيد منها 6,600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 321 مشروعًا.//انتهى//11:05ت م0027