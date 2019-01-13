الباحة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" أول أمس، الدفعة الأولى من برنامج دعم الإيجار للمستفيدين من البرنامج، الذي يأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية التي تنفذها الجمعية طوال العام.وأفاد المشرف العام على الجمعية عادل بن جمعان الزهراني أن الجمعية أودعت مبلغ 120.000 ريال كدفعة أولى للمستفيدين بواقع 5000 ريال لكل مستفيد، سعيًا منها لتقديم المساعدة في دفع إيجار المنازل وتخفيف الأعباء المادية عنهم, كما أودعت مبلغ 70.000 ريال لدعم النقل المدرسي والجامعي لعدد 53 أسرة, وعدد 116 يتيماً ويتيمة, مقدماً شكره لكل من أسهم في دعم برامج الجمعية .//انتهى//11:10ت م0028