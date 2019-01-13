نجران 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران ممثلاً بمكتب عمل نجران أمس،جولات تفتيشية على محلات الأجهزة والمعدات الطبية,ومواد البناء,وبيع قطع غيار السيارات,ومحلات السجاد بكافة أنواعة،والحلويات،وذلم بمدينة نجران.وأوضح مدير مكتب عمل نجران حسين آل عنكيص،أن الجولات التفتيشية تأتي تزامناً مع بدء الوزارة تطبيق المرحلة الثالثة من قرار توطين الوظائف، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة، مبيناً أن الجولات التفتيشية ضبطت مخالفة واحدة لنظام توطين الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين، وجارٍ استكمال إجراءات تطبيق النظام حيالها، مؤكداً مواصلة فرق التفتيش بمكتب العمل بنجران والمحافظات التابعة لها أعمالها الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.//انتهى//11:10ت م0029