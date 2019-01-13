عام / اهتمامات الصحف العراقية
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
بغداد 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجدل الدائر بين الكتل البرلمانية بشأن الموازنة الاتحادية العامة للعراق للعام 2019 .
وأشارت الصحف إلى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لمراجعة الموازنة ووضع ملاحظات بشأن 48 من فقراتها تحتاج إلى التعديل أو الإضافة والحذف.
وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف الدعوات إلى عدم الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق ,والبحث عن بدائل من بينها استثمار الغاز العراقي المصاحب للنفط الخام .
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