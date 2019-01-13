بغداد 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجدل الدائر بين الكتل البرلمانية بشأن الموازنة الاتحادية العامة للعراق للعام 2019 .‏وأشارت الصحف إلى تشكيل لجنة مشتركة ‏من الحكومة والبرلمان لمراجعة الموازنة ووضع ملاحظات بشأن 48 من فقراتها تحتاج إلى التعديل أو الإضافة والحذف.‏وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف الدعوات إلى عدم الاعتماد على الغاز الإيراني ‏في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق ,والبحث عن بدائل من بينها استثمار الغاز العراقي المصاحب للنفط الخام .‏// انتهى //11:11ت م0031