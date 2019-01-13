عام / اهتمامات الصحف العراقية

الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
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بغداد 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجدل الدائر بين الكتل البرلمانية بشأن الموازنة الاتحادية العامة للعراق للعام 2019 .‏
وأشارت الصحف إلى تشكيل لجنة مشتركة ‏من الحكومة والبرلمان لمراجعة الموازنة ووضع ملاحظات بشأن 48 من فقراتها تحتاج إلى التعديل أو الإضافة والحذف.‏
وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف الدعوات إلى عدم الاعتماد على الغاز الإيراني ‏في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق ,والبحث عن بدائل من بينها استثمار الغاز العراقي المصاحب للنفط الخام .‏
// انتهى //
11:11ت م
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