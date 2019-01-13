رام الله 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من بلدتي بيت امر وخاراس شمال وغرب محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت آمر شمالاً، واقتحمت عدداً من منازل الفلسطينيين ، وفتشتها، واعتقلت الأخوين عدي وخليل اياد بسام الزعاقيق، وقتيبة نادر العلامي، فيما اعتقلت من بلدة خاراس غربا الشاب سعيد حلاحله.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها التعسفية في محيط البلدة القديمة، والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعلى مدخلها الشرقي "بيت عينون"، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وعرقلت حركة التنقل بالمكان، ونصبت حواجزها الاحتلالية على مداخل القرى والبلدات جنوب الخليل.// انتهى //11:42ت م0036