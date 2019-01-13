الخرطوم 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان لجنة مختصة بالتحقيق في تداعيات الاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية ارتفاع القتلى إلى 24 شخصاً.وأخبرت الصحف عن مقتل ستة إرهابيين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر أمس، بعد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن.ولفتت الانتباه إلى رفض ميليشيا الحوثي أمس خطة إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة التي اقترحها رئيس فريق المراقبين الأممين الجنرال باترك كاميرت .وعرجت صحف الأحد على مطالبة المتظاهرون عند دوار المنارة وسط رام الله، حركتي فتح وحماس بإنهاء الانقسام فوراً، والوحدة من أجل التصدي لمشاريع إسرائيل من تهويد للقدس ومصادرة الأراضي وفك الحصار عن غزة.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا.// انتهى //11:48ت م0037