نجران 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في لجنة التدريب الميداني بكلية التربية شطر الطالبات اليوم، لقاءً تعريفياً للطالبات المستجدات بقسم رياض الأطفال، وذلك بمقر الكلية.وتضمن اللقاء تعريف الطالبات على أقسام الكلية، وكيفية التعامل مع المنظومة الجامعية، والتعلم الإلكتروني والجودة والأنشطة الطلابية، والبوابة الإلكترونية للجامعة وطريقة الحذف والإضافة، إلى جانب عرض مرئي وتوزيع بعض المطويات الإرشادية على الطالبات والحضور.// انتهى //11:49ت م0038