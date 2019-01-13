تونس 07 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إصدار القضاء التونسي 41 حكما بالإعدام في حق متورطين في هجوم إرهابي عام 2014 استهدف مجموعة من العسكريين خلف 15 وقتيلا و 20 جريحا.واهتمت الصحف بتطورات الملف الليبي، وإجراء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأممي غسان سلامة تناول آخر تطورات الأزمة السياسية ومدى تقدم ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني الجامع.وكتبت عن تشييع مئات الفلسطينيين أمس في حي الرضوان في قطاع غزة، جثمان الشهيدة أمل مصطفى ابو سلطان التي قتلت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات على حدود القطاع مع إسرائيل.وأوردت صحف تونس، تأكيد مسؤولين بارزين بالجامعة العربية، أمس أن القمة التنموية والاجتماعية والاقتصادية ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في موعدها الشهر الحالي، مشيرين إلى أن القمة لن تناقش قضايا سياسية.وتحدثت في سياق تقارير متفرقة، عن مقتل رجلي إطفاء وإصابة 50 شخصًا بجروح أمس نتيجة انفجار ضخم في مخبز في أحد المباني في قلب العاصمة الفرنسية باريس ، وتعطل عدد من المرافق في ألمانيا والسويد نتيجة نزول كميات هائلة من الثلوج.// انتهى //11:52ت م0039