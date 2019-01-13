جدة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في الخامس من الشهر المقبل، مؤتمراً بعنوان "إسهام التقنية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتشهد جلسات المؤتمر مشاركة واسعة من مسؤولين بارزين كمتحدثين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لإلقاء الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بالتقنية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ودور الجامعات والمؤسسات في تحقيق هذه الرؤية.كما يصاحب المؤتمر برامج مختلفة لورش العمل، منها ورشة عن الهجمات الإلكترونية وتهديدها للأمن الوطني، وورشة إنترنت الأشياء، وورشة التوجهات الناشئة في مجال التقنية وتطبيقاتها في بيئتي الأعمال والتعليم.وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات عضو اللجنة الإشرافية العليا على المؤتمر الدكتور عبد الرحمن الطلحي أن فكرة المؤتمر تبلورت من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بدعم من إدارة الجامعة التي بدورها قامت بتطوير الفكرة وتوسيع قاعدة المشاركة والتنظيم، ليصبح أول مؤتمر تقوم ثلاث كليات علمية بالتعاون في تنظيمه، وهي كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الهندسة.ودعا الدكتور الطلحي جميع المهتمين والراغبين بالحضور والمشاركة, إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر عبر الرابط https://vision2030-kau.org، للاطلاع على جوانب عديدة وتفاصيل أكبر عن المؤتمر، لافتاً إلى إتاحة المجال للجميع من داخل الجامعة وخارجها بالمشاركة والحضور في الجلسات وورش العمل المصاحبة للمؤتمر.// انتهى //11:54ت م0040