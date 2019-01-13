رام الله 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تشييع الفلسطينيون في حي الشيخ رضوان بغزة، ، جثمان الشهيدة أمل مصطفى أبو سلطان "الترامسي"، والتي قتلها جنود الاحتلال في مسيرات العودة يوم أول أمس الجمعة.وسلطت الصحف الضوء على مباحثات الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني في عمان أمس السبت، "سبل التحرك المشترك بالتنسيق مع الدول العربية من أجل كسر الجمود في العملية السلمية ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين".وتحدثت عن إعلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، أنه تم تقديم توصية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل الاستعانة بخبراء في قضية إخلاء خمس عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطينين لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية .ونشرت خبر إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية قيام ما تسمى "بدائرة الاجراء" التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ، بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ 23 من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.وواكبت صحف فلسطين نبأ قرار السلطات المصرية، ، فتح معبر رفح البري اليوم أمام العالقين في الجانب المصري فقط .// انتهى //12:08ت م0043