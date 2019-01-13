الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسقام الفريق المشترك بين مركز "الأطراف الصناعية وتقويم العظام" بجامعة الأمير سلطان ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بتركيب طرف صناعي لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً تعرض لبتر في القدم على مستوى تحت الركبة قبل أربع سنوات.وتعد هذه التجربة الإكلينيكية الأولى للمركز لإنتاج أطراف صناعية باستخدام الطباعة الثلاثية بالجامعة، وذلك ضمن التعاون المشترك بين جامعة الأمير سلطان ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية.ويعد مركز "الأطراف الصناعية وتقويم العظام" في جامعة الأمير سلطان من المبادرات الرائدة التي قدمتها الجامعة، وتهدف إلى استخدام أحدث التقنيات العالمية لتطوير صناعة الأطراف.ويأتي إنشاء المركز ضمن سعي الجامعة لخدمة المجتمع في مجال العمل الخيري الذي يعد من الأسس التي بنيت عليها الجامعة، وكذلك ضمن سعي الجامعة إلى "الريادة" سواء من حيث التخصصات الأكاديمية أو البحثية أو خدمة المجتمع.// انتهى //12:37ت م0046