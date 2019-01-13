الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شركات الأدوية، البرنامج التدريبي لخريجي كلية الصيدلة "مجال العمل في شركات الأدوية"، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود.وتضمن البرنامج الذي أقيم على مدار يومين ورشة عمل حاضر فيها عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال الصيدلة، وممثلي عدد من شركات الأدوية العاملة في السوق السعودي.ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على الفرص الوظيفية المتوفرة في القطاع لخريجي الصيدلة من المواطنين والمواطنات، وطبيعة العمل داخل هذه الشركات، بهدف رفع نسبة التوطين في هذا القطاع المهم والحيوي، وتأهيل الصيادلة السعوديين على شغل مختلف التخصصات بالمجال، وتولي المناصب القيادية داخل شركات الأدوية السعودية أو الشركات العالمية المستثمرة داخل المملكة.وصاحب البرنامج التدريبي إقامة معرض لعدد من الشركات المتخصصة في المجال الطبي والمبيعات لعرض نشاطهم وطبيعة المنتجات المتوفرة لديهم في السوق والفرص الوظيفية المتاحة لشباب السعوديين.// انتهى //12:41ت م0048