جيزان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسبحث مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، ومدير عام سجون منطقة جازان العميد عيضة المالكي، وعميد الكلية التقنية بجازان موسى بن حمد الأمير اليوم، العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتدريب وتأهيل وتطوير قدرات نزلاء ونزيلات بسجون المنطقة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل التدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومنها مبادرة تطوير التدريب التقني داخل سجن جازان، والفرص التدريبية المتنوعة الموجهة لنزلاء سجون المنطقة لخدمتهم وتأهيليهم في مختلف التخصصات التدريبية التي تكسبهم الحصول على الخبرات اللازمة للانخراط والعمل في العديد من المجالات التقنية والمهنية بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة.// انتهى //12:44ت م0049