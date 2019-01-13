الدمام 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأنهت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بناء وقف الوالدين بمحافظة رأس تنورة، الذي يشرف على بنائه فرع الجمعية بالمحافظة.وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن الوقف يعود ريعه للأسر المستفيدة من الجمعية ويشمل العديد من الفئات كالأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين، مبيناً أن الوقف يأتي على مساحة 1200 م، ويقع على الطريق الرئيس برأس تنورة طريق الملك عبدالله، وهو وقف مكون من ثلاث طوابق يشمل 4 محلات تجارية و 11 شقة سكنية.من جهته أوضح مدير فرع جمعية البر برأس تنورة تركي بن علي التركي، أن وقف الوالدين تم تسميته بهذا الاسم ليكون صدقة جارية للمتبرع عن والديه تعينه على بر والديه، حيث خصص فرع الجمعية برأس تنورة بطاقات تهنئة للوالدين يهديها المتبرع لوالديه كصدقة عنهم في بناء هذا الوقف.وأشار التركي إلى أن الجمعية ستبدأ في بناء وقف جديد برأس تنورة بعد أن أنهت بالفعل بناء وقف الوالدين، كما أن فرع الجمعية بالمحافظة بدأ بالفعل بالتخطيط لبناء الوقف الجديد بالتنسيق مع أمانة المنطقة، مبيناً أن عدد الأسر المسجلة بفرع جمعية البر برأس تنورة وصل إلى 180 أسرة يستفيدون من المساعدات المادية والعينية والتنموية التي تقدمها الجمعية للأسر.// انتهى //13:49ت م0073