عرعر07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد في عرعر، أمس، محاضرة بعنوان: "وجوب لزوم جماعة المسلمين"، ألقاها الدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي، فـــي جامع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، ضمن برنامج "لحمة وطن".وحذّر الدكتور سندي خلال المحاضرة من التفرق في صفوف المسلمين، وأن لزوم الجماعة هو أحد الأسس التي قامت عليها عقيدة الإسلام؛ امتثالاً لأمر الله تعالى ، وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، كما استدل بالعديد من الأدلة من كتاب الله ــ عز وجل ــ ومن سنة نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ على وجوب لزوم الجماعة، والحذر من التفرق.وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات برنامج "لحمة وطن" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ لترسيخ مفهوم المواطنة، والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، بمتابعة وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //13:49ت م0074