الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأعلن المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بديوان الـمراقبة العامة عن إطـلاق برامجه التدريبــية السنوية لـموظفـي الأجهزة الـحكومية الـمشمولة برقابة الديوان للعام الـمالـي 1440 / 1441 هـ فـي موضوعات "الـممارسة العملية للمراجعـة الداخلية فـي الأجهزة الـحكومية، أساسيات الـمحاسبة الـحكومية، الإدارة الـمالية، والرقابة على الأداء"، وعددها 27 دورة تدريبية معتمدة من وزارة الـخدمة الـمدنية.وأشار مدير الـمركز الدكتور سالم بن علــي الغامدي، أن تنظيم هذه البـرامج التدريبية يأتـي فـي إطار حرص الديوان على تعزيز التعاون القائم مع الـجهات الـمشمولة برقابته، وتوسيع نطاق دوره فـي مشاركة تلك الـجهات لتطوير أداء منسوبيـها العاملين فـي الشؤون الـمالية والمراجعة الداخلية، مؤكداً أن إنشاء المركز واعتماده من قبل لـجنة التدريب والابتعاث بوزارة الـخدمة الـمدنية هو أحد مضامين الـخطة الاستـراتيجية للديوان الهادفة إلى تطوير مهنة الـمحاسبة والـمراجعة المالية ورقابة الأداء فـي العمل الـحكومـي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:50ت م0075