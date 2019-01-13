الخفجي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسعقد مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة الخفجي أمس الأول، اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس محمد بن فواز السبيعي، تم خلاله بحث خطة عمل جملة من الفعاليات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الاستثمار في المحافظة يعتزم المجلس تنفيذها خلال العام الجاري 2019م.كما تم خلال الاجتماع استعراض محاور ملتقى الفرص الاستثمارية التي تعتزم الغرفة ممثلة بالمجلس إقامتها خلال شهر أبريل المقبل، التي تدور حول المزايا الخاصة بالواقع الاستثماري في المحافظة، ورصد الفرص الاستثمارية التي تنطوي عليها المحافظة من أجل تعزيزها وتطويرها.وقد أقر المجلس إقامة عدداً من ورش العمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة، حيث يجري العمل من أجل استضافة متخصصين من مسؤولين حكوميين، ومتخصصين وخبراء، من أجل إنجاح هذه الورش، إضافة إلى بحث مسألة العلاقة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة المحافظة خصوصا مؤسسات القطاع الخاص.// انتهى //13:55ت م0076