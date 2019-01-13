الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام 1440هـ للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي أول وجندي) رجال.

وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA

واشترطت الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة الثامنة صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض في الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وملف تقديم وقلم أزرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها و(6) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس على أن تكون خلفية الصورة بيضاء (يكتب عليها الاسم من الخلف).

كما اشترطت إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادات الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقة منها وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها عبر بوابة أبشر توظيف وأصل الشهادات الفنية وصور طبق الأصل، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة، بالإضافة إلى إحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

// للصحف فقط // // انتهى //

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