عام / الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي) للعنصر النسائي // للصحف فقط //
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
الرياض 7 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي) للعنصر النسائي، مشيرة إلى أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA
وأوضحت أن الحضور سيكون لمقر المقابلة الشخصية حسب المكان والوقت المحدد لكل متقدمة كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وقلم ازرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها وصورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي إن وجد الصادر من مركز القياس والتقويم مع الأصل للمطابقة وصورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها عن طريق بوابة التوظيف (أبشر).
// للصحف فقط // // انتهى //
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