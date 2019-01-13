الرياض 7 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي) للعنصر النسائي، مشيرة إلى أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SAوأوضحت أن الحضور سيكون لمقر المقابلة الشخصية حسب المكان والوقت المحدد لكل متقدمة كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وقلم ازرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها وصورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي إن وجد الصادر من مركز القياس والتقويم مع الأصل للمطابقة وصورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها عن طريق بوابة التوظيف (أبشر).// للصحف فقط // // انتهى //14:05ت م0081