الأحساء 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسدشن وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري أمس " جدارية الوطن ", التي اقامتها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء , و بمشاركة أكثر من ٥٠ فنان وفنانة تشكيلية .ويبلغ طول الجدارية ٧٠ متر ممتداً على سور المدرسة الأميرية وسور مركز الإشراف التربوي سابقا بالهفوف .من جانبه أكد وكيل محافظة الأحساء خلال كلمة ألقاها في حفل التدشين ، على أهمية هذه التجربة ودور الفن ورسالته الوطنية حيث يبقى هذا العمل شاهداً على عطاء المواطن المحب لوطنه ، مؤكدا أن الأحساء تستحق الكثير وتزخر بالمبدعين والمبدعات من شتى أنواع الثقافة والفنون , لاسيما بعد اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية للعام ٢٠١٩ , وكذلك اختيارها كموقع تراث عالمي في " اليونسكو " ما يؤهل الأحساء بأن تصبح مقصدا للسياح من كل مكان ، مثمناً الشراكة المميزة ما بين الجمعية وإدارة التعليم و الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء .فيما بينت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية سلمى الشيخ أن الفعالية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ، مشيرة إلى أنه قد تم تصميم الاسكتشات والمناظر المتفق عليها مع الفنانين والفنانات التشكيليات ، و مثمنة الدور الكبير الذي بذله مشرف قسم التربية الفنية بإدارة التعليم عبدالله بو سعد وعضو الجمعية سعد الشريدة وجميع المشاركين والمنظمين .وأكدت الشيخ بأن الفنانين والفنانات المشاركات يبذلون جهود كبيرة من أجل أن تظهر هذه الجدارية كتحفة تشكيلية ضخمة وتبقى شاهدة لسنوات قادمة .حضر الحفل التدشين مدير مكتب هيئة السياحة بالأحساء خالد الفريدة ومدير النشاط بإدارة التعليم صلاح المغربي بالإضافة إلى مدير الجمعية علي الغوينم .// انتهى //14:17ت م0083