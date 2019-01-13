الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسفي إطار خطتها التوعوية فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عددا من المعارض المتنقلة في عدد من المدارس والمعاهد والكليات بالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم بالمنطقة وذلك لابراز جهود الهيئة في التوعية والتوجيه وتعزيز الأمن الفكري وبيان الجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن والضرورات الخمس والتحذير من الفرق الضالة والمنحرفة .ووزعت منتجات ومطبوعات الرئاسة العامة وقد شهدت المشاركات إقبالا كبيرا وتفاعلا من الطلاب والزوار.وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.// انتهى //14:17ت م0084