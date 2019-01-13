جدة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأبرم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.وتأتي مذكرة التفاهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة , رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لبناء الشراكات الفعّالة التي لتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين الوقف والمؤسسة في مجال تنمية قدرات مؤسسات القطاع غير الربحي وتفعيل التطوع والمشاركة المجتمعية في الأنشطة والخدمات الخاصة بسقيا الماء.// انتهى //14:21ت م0085