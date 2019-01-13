مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع, عن تأهل 4 طالبات من إدارة التعليم بمحافظة الليث, للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2019م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت المؤسسة مرحلة التحكيم الإلكتروني للمشاركين والمشاركات على مستوى المملكة كافة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.تأهل الطالبات الموهوبات ريماس بنت صالح بن عمر البارقي من مدرسة ثانوية الليث للمقررات عن بحثها "تحضير مركبات النانوكمبوزيت الكاتيونية لتطبيقها كمضادات الترسيب والتآكل بأنابيب الصلب الكربوني وأدوات نقل النفط", هدى بنت مساعد بن سعيد اليزيدي من مدرسة المتوسطة الأولى بالليث عن بحثها "تحضير مشتقات نانونية جديدة من الكومرين وتقييمها كمركبات ذات نشاط سطحي ممتاز لاستخدامها كمثبطات لعملية النيترة والإنقاص من انبعاثات أكسيد النيتروز المسبب للاحتباس الحراري واتساع ثقب الأوزون", وزهراء عوض حسن النعيري من مدرسة ثانوية الوسقة عن بحثها "حجب الانبعاثات الكهرومغناطيسية للأجهزة الذكية باستخدام دروع محضرة من الألياف النانويه للبولي أميد مع جسيمات النانو المغناطيسية" وشيماء محمد حسن البركاتي ، من مدرسة ثانوية غميقة عن بحثها "استخدام النباتات البريه ككواشف بيئية للتعرف على التلوث بالعناصر الثقيلة".وأكدت مساعدة مدير التعليم في محافظة الليث للشؤون التعليمية للبنات هدية بنت محمد البركاتي، حرص إدارة التعليم على تسخير الجهود والإمكانات كافة لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الطالبات الموهوبات والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.يذكر أن هذا التأهل يأتي للعام الخامس على التوالي لقسم الموهوبات، كما سبق للقسم الفوز بالمركز الرابع في أولمبياد عام ٢٠١٥م ، والمركز الخامس في أولمبياد عام ٢٠١٦م ، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الخاصة عامي ٢٠١٥م، و ٢٠١٧م.// انتهى //14:21ت م0086