المنامة 7 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,344.45 نقطة على ارتفاع وقدره 2.73 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار.في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 814.98 نقطة على ارتفاع وقدره 1.14 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 4 ملايين و 776 ألف و 853 سهم بقيمة إجمالية قدرها 891 ألف و 11 دينار بحريني نفذت من خلال 89 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.68 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:13ت م0117