الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسنشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على موقعها الإلكتروني، النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الصادرة استناداً إلى صلاحيات المؤسسة الواردة في نظامها، ونظام مراقبة البنوك.وأوضحت المؤسسة أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها.وتتضمن هذه الإرشادات الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب لمنح الترخيص، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها.وأكدت المؤسسة ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة الأعمال أو الأنشطة المصرفية وتقديم طلب بذلك وفقاً لما تضمنته الإرشادات والمعايير المنشورة على الموقع الإلكتروني، ويتعين على الراغبين في ذلك الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، علماً أن المؤسسة تشجع على التواصل معها في هذا الشأن، ويمكن الاطلاع على النسخة المحدثة من خلال الرابط التالي: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .// انتهى //15:19ت م0118