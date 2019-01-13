الدمام 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظا لحفر الباطن .وهنأ سموه، محافظ حفر الباطن على الثقة الملكية بهذا التعيين .فيما أعرب محافظ حفر الباطن عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية والقيادة الرشيدة على الثقة الغالية بتعيينه محافظاً لحفر الباطن، مؤكداً أهمية هذه المسؤولية والتكليف.// انتهى //15:21ت م0119