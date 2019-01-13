بيروت 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسإلتقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في وزارة الدفاع اليوم، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية، بالإضافة الى سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، لاسيما حجم المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني.// انتهى //15:23ت م0120