سياسي / قائد الجيش اللبناني يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
بيروت 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
إلتقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في وزارة الدفاع اليوم، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.
وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية، بالإضافة الى سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، لاسيما حجم المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني.
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