محايل 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسدشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بمكتبه بالمحافظة اليوم, حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم أقل من خمسة سنوات, بحضور مدير القطاع الصحي بمحايل محمد بن زيد عسيري, وفريق العمل.وأكد مدير القطاع الصحي بمحايل أن عدد الفرق الميدانية المتحركة والثابت بلغ 86 فرقة مشيرًا إلى أن العدد المستهدف للأطفال بمحافظة محايل هو 19386طفلًا, مهيبا بجميع أولياء الأمور بالتعاون مع أفراد فرق التطعيم الميدانية, ومساندة جهودهم لا نجاح هذه الحملة لحماية أطفالنا بأذن الله..// انتهى //15:24ت م0121