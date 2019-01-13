الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية بولندا لدى المملكة يان ستاينسلاف بوري.وقدم الدكتور عبدالله الربيعة نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذها المركز والتي بلغت 686 مشروعًا في 42 دولة حول العالم منها 321 مشروعًا في اليمن.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.و نوّه السفير البولندي بالعلاقة المتينة والراسخة بين المملكة وبولندا في مختلف المجالات، معربًا عن إعجابه بالمستوى المهني المتميز الذي وصل إليه مركز الملك سلمان للإغاثة وعمله الاحترافي في تقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم.// انتهى //15:33ت م0123