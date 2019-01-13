جيزان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.واستمع سموه خلال اللقاء, لشرح مفصل من معالي مدير الجامعة عن ملتقى القيادات الشابة الذي ستنظمه جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب خلال الفترة من 17 إلى 18 من شهر جمادى الأولى الحالي, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وبحضور سمو نائب أمير المنطقة, ومشاركة نخبة من المهتمين والمختصين من داخل السعودية وخارجها, والأهداف التي يسعى لتحقيقها بما يؤسس لمرحلة جديدة لدور ورؤية الجامعة في خلق بيئة محفزة للشباب وآفاق جديدة تتناسب وتطورات العصر وتحولات المجتمع، والتمكين الحقيقي للشباب والشابات, وبيان دور الجامعات ومسؤوليتها تجاه تحقيق تلك الأهداف المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م, مطلعًا سموه على أبرز أنشطة ومشروعات الجامعة الجاري تنفيذها خلال الفترة الماضية.وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية التعريف بالملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها عبر الموقع الإلكتروني الذي دشنه سمو أمير المنطقة الأسبوع الماضي ومحاور الجلسات, وعدد من البيانات وروابط التسجيل الخاصة بالورش والدورات التدريبية من خلال الرابط (http://www.jazanu.edu.sa/ylforu), عبر مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي, منوهًا بدور جامعة جازان في تنفيذ المبادرات التي تواكب وتترجم تطلعات القيادة الرشيدة في دعم شباب وفتيات الوطن، وتميز مخرجات الجامعة.من جانبه, أعرب معالي مدير الجامعة عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان, وما استمع إليه من توجيهات وما تحظى به الجامعة ومنسوبيها من رعاية ودعم من سمو أمير المنطقة, وسمو نائبه أسهمت في تحقيق المنجزات التي تحققها الجامعة، وجهودها المتواصلة لنشر ثقافة الاستثمار في صناعة القيادات الشابة, سائلًا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.// انتهى //15:40ت م0126