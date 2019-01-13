القاهرة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر عام 2016، لافتًا الانتباه إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 30% في يوليو عام 2017.وأوضح "مدبولي" في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالقاهرة اليوم، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في العام المالي (2017 – 2018) مقارنة بـ 4.2 % فقط في العام المالي (2015 – 2016).وأشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، وكذلك انخفاض معدل العجز المالي "الناتج المحلي الإجمالي" إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017 -2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري "الناتج المحلي" الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017 -2018 من -6.1 % في العام المالي 2016 - 2017.وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة المصرية ستبقى دائمًا على تواصل مع مجتمع الأعمال لاطلاعه على برامج الإصلاح المختلفة وأهدافها وسبل تحقيقها، بهدف الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة.// انتهى //15:45ت م0127