جيزان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ عدداً من القرارات التي أسهمت في تحسين البيئة التعليمية وتعمل على تحقيق بيئة مميزة محفزة للإبداع والتميز.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، أن البيئة المدرسية داخل غرفة الصف وجميع مرافق المدرسة تعد عاملاً مهمّاً في عملية التعليم والتعلم وتعمل على تحفيز الطلاب والطالبات على التعلم والإبداع كما تساعد المعلمين والمعلمات على تأدية الدور المطلوب منهم بالكفاءة والجودة العالية ، مبيناً أن تعليم جازان اتخذ عدداً من الخطوات لتحسين البيئة في مدارس التعليم بشكل عام وفي مدارس الحد الجنوبي بشكل خاص حيث حرص على تقديم الدعم الكبير لهذه المدارس وبناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة ، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالإدارات واللجان على جهودهم خلال الفصل الأول ومتطلعاً لمواصلة التميز والإنجاز خلال الفصل الثاني.وبين أن نفذت عدد من الإجراءات لتحسين البيئة التعليمية حيث أضافت مؤشراً خاصاً بالنظافة لمؤشرات قياس الأداء في المدارس وأطلقت مبادرتين تستهدف قيمة النظافة بالمرحلة الابتدائية وقيمة الخلو من السموم بالمرحلة المتوسطة ، واستغنت عن عقود النظافة مع الشركات وصرفت شيكات الميزانية التشغيلية للمدارس وميزانية النظافة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439 - 1440هـ لجميع قائدي وقائدات مدارس البنين والبنات مع بداية العام ، بقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليون ، وأمنت 5000 مكيف بالإضافة لتوقيع أكثر من 24 عقداً لصيانة المكيفات في المدارس (بنين - بنات ) ، وصمّمت نظاما إلكترونيًا لتلقي بلاغات قادة وقائدات المدارس يصل لمكتب التعليم لمعالجته وإلى الإدارة العامة عند الحاجة، وتخصيص فرقة في كل مكتب لمعالجة جميع أعمال الصيانة والنظافة والتكييف ، كما جهزت الإدارة عدداً من المعامل والمختبرات المزودة بأحدث الأجهزة والأثاث بمدارس الحد الجنوبي.وأختتم تصريحه مفيداً أن الإدارة أولت اهتماماً بالعاملين في الميدان التعليمي والحرص على توفير جميع احتياجاتهم , وضخت أكثر من مليون ريال مستحقات سابقة لمنسوبيها وإيداع أكثر من ١٣ مليون ريال في حسابات حراس المدارس تمثل مستحقات أعوام متعددة.// انتهى//15:47ت م0128