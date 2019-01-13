مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأوصى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, منسوبي الرئاسة بالاجتهاد وإبراز صورة الرئاسة المشرقة، مؤكداً أن تقديم الخدمة في الحرمين هو تقديم لرسالة الدولة واهتمامها بقاصديهما.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمنسوبي مكتبه, بحضور المدير العام لمكتب معاليه الدكتور سعد المحيميد .وحث معاليه على أهمية عكس الصورة الجيدة عبر منظومة الخدمات التي تقدم لهم التي تحرص الدولة -رعاها الله- على تسخير مقدراتها ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة في أجواء روحانية.// انتهى //15:51ت م0130