تبوك 07 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسينظم النادي الأدبي في منطقة تبوك، غداً محاضرة بعنوان "مدارج ما قبل كتابتي الروائية" " يقدمها عواض بن شاهر العصيمي وذلك عقب صلاة العشاء في القاعة الرئيسية بمقر النادي بحي المروج.ووجهت الهيئة الإدارية بالنادي الدعوة للجميع وللمهتمين بالحراك الثقافي بالمنطقة للحضور والاستفادة مما يقدم بهذه المحاضرة وإثراءها بالنقاشات التي ستتاح لهم في ختامها.// انتهى //16:11ت م0136