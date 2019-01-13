القاهرة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسحققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، سواء المؤسسات وصناديق الاستثمار أو الأفراد، على أسهم منتقاة في قطاعات الشركات الكبرى والقيادية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8ر4 مليار جنيه، ليصل إلى 9ر769 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت قيمتها 850 مليون جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 18ر1 % ليغلق عند مستوى 83ر13525 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 14ر0 % ليسجل 24ر688 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" ما نسبته 3ر0 % ليغلق عند مستوى 33ر1729 نقطة.// انتهى //16:32ت م0139