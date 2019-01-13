مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ملتقيات "صفقة" في نسختها الثانية، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري في هيلتون المؤتمرات بجبل عمر.ويهدف الملتقى إلى الإسهام في إنماء المشروعات القائمة والأعمال الجديدة في منظومتي السياحة والحج والعمرة، من خلال طرح الموضوعات من قبل الجهات والأفراد الفاعلين والممكنين للأفكار والمشروعات في المملكة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن الملتقى يأتي كفاتحة لأعمال الغرفة في هذا العام 2019م الذي سيشهد العديد من الفعاليات الاقتصادية والثقافية الهادفة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في مكة المكرمة وإثراء المجتمع المكي من خلال الحراك المستمر للفعاليات والملتقيات والمناسبات المختلفة.وأشار إلى أن ملتقى "صفقة" في نسخته الثانية يهدف إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال في العاصمة المقدسة, من خلال عرض الفرص والمعرفة وآليات النجاح، وتمكين رواد الأعمال من التطور وفتح الآفاق لأصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تطوير خدمات منظومتي السياحة والحج والعمرة بما يدعم احتياجات وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030م.من جهته، عدّ عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة خالد بن دبيس, تدشين وإطلاق مسرع الأعمال، واستقطاب المشروعات والأفكار المميزة من ضمن أهداف ملتقى "صفقة"، الذي يسعى أيضا إلى عقد الشراكات، وتيسير سبل التواصل والتحالف وتوحيد الجهود.وأضاف بن دبيس أن ملتقى "صفقة"، عبار ة عن سلسلة مكونة من خمسة ملتقيات، تنطلق من مدينة مكة المكرمة، وتهدف إلى تطوير فكر ريادة الأعمال وصنع بيئة تحفيزية في أجواء استباقية، ومعرفية، وداعمة للتطور وتتميز بالانفتاح والعملية.بدوره, أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مصطفى رجب إلى أن الفئات التي يستهدفها الملتقى تتكون من فئتين، الأولى الأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية، والعاملين في مجال السياحة والحج والعمرة، أما الفئة الثانية فهي الجهات العاملة في السياحة والحج والعمرة، والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والاستثمار.وأبان أن اللجنة المنظمة للملتقى حددت يومه الأول للحديث عن ريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة، أما التطرق للفرص الجديدة بمكة المكرمة في ظل رؤية 2030م فستكون في اليوم الثاني (22 يناير)، فيما خصص اليوم الثالث لإطلاق مسرع الأعمال، لافتًا الانتباه إلى أن ملتقى "صفقة" يتكون من أربعة عناصر رئيسة هي : مسرح المتحدثين، والمسرح التفاعلي، والجلسات الحوارية، وصالة التواصل.// انتهى //17:02ت م0140